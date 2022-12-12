Кривошеин Сидор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Кривошеин Пётр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кривошеин Дементий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кривошеин Архип Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757