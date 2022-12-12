Кривошеин Сидор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Сидор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Кривошеин Пётр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кривошеин Дементий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кривошеин Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Кривошеин Архип Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Настасия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
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