Кривошеин Дементий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Дементий Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кривошеин Сидор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Катерина Дементьева

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Харитонова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кривошеин Тимофей Дементьев

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Харитонова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрона Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Ирина Харитонова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798
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