Кривошеин Дементий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кривошеин Сидор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Катерина Дементьева
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Харитонова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кривошеин Тимофей Дементьев
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Харитонова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрона Дементьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798