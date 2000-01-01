Кривошеин Иван Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Иван Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1758

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кривошеин Сидор Петрович

Мать: не указана

Смерть
После 1758
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