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Гусев Николай Изергиевич

Место рождения

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

08.11.1914

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1956 г.р.
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1914

Отец: Гусев Изергий Алексеевич

Мать: Спика Семеновна

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1948

Жена: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Гусев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
30.01.1956

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972
Причина смерти: По болезни
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