Гусев Николай Изергиевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1914
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1914
Отец: Гусев Изергий Алексеевич
Мать: Спика Семеновна
Бракосочетание
1948
Жена: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гусев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
30.01.1956
Дочь: Софья Николаевна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
31.01.1958
Рождение ребёнка
16.04.1960
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1972
Причина смерти: По болезни