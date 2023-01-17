(Гусева (Садовина)) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гусева (Садовина)) Анна Степановна

(Гусева (Садовина)) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1948

Муж: Гусев Николай Изергиевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Гусев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич

Рождение ребёнка
30.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1996
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