(Гусева (Садовина)) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гусев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Николай Изергиевич
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
30.01.1956
Рождение ребёнка
31.01.1958
Рождение ребёнка
16.04.1960
Смерть
1996