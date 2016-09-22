Гусев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

22.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Гусев Николай Изергиевич

Мать: Анна Степановна

Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Йошкар-Олинский строительный техникум Уровень образования: среднее специальное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь партийной организации | Место работы: Колхоз "Прогресс" Должность: Секретарь партийной организации
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
инженер | Место работы: Колхоз "Прогресс" Должность: инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.2016
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