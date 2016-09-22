Гусев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти22.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Гусев Николай Изергиевич
Мать: Анна Степановна
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Йошкар-Олинский строительный техникум Уровень образования: среднее специальное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь партийной организации | Место работы: Колхоз "Прогресс" Должность: Секретарь партийной организации
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инженер | Место работы: Колхоз "Прогресс" Должность: инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.2016