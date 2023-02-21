(Гусева) Спика Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Спика Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1914

Сын: Гусев Николай Изергиевич

Отец ребёнка: Гусев Изергий Алексеевич

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.12.1930

Дочь: Зоя Изергиевна

Отец ребёнка: Гусев Изергий Алексеевич

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гусев Семён Изергиевич

Отец ребёнка: Гусев Изергий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Изергий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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