(Гусева) Спика Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1914
Отец ребёнка: Гусев Изергий Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1930
Дочь: Зоя Изергиевна
Отец ребёнка: Гусев Изергий Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Гусев Изергий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно