Гусев Изергий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Изергий Алексеевич

Гусев Изергий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гусев Алексей Апакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1914

Сын: Гусев Николай Изергиевич

Мать ребёнка: Спика Семеновна

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
31.12.1930

Дочь: Зоя Изергиевна

Мать ребёнка: Спика Семеновна

Шуйбеляк, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гусев Семён Изергиевич

Мать ребёнка: Спика Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спика Семеновна

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close