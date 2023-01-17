Гусев Изергий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гусев Алексей Апакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1914
Мать ребёнка: Спика Семеновна
Рождение ребёнка
31.12.1930
Дочь: Зоя Изергиевна
Мать ребёнка: Спика Семеновна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Спика Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спика Семеновна
Смерть
1977