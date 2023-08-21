Капинус (Сухомлин) Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1879
Дата смерти12.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1879
Отец: Сухомлин Семён
Мать: ?
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Присяжная Матрёна Артёмовна
Отец ребёнка: Капинус Артём Романович (или Николаевич)
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Драная Ольга Артёмовна
Отец ребёнка: Капинус Артём Романович (или Николаевич)
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Бугай Агафья Артёмовна
Отец ребёнка: Капинус Артём Романович (или Николаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1957
Похороны
Неизвестно
Кладбище Мандрыкино (16 шахта)