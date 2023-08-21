Капинус (Сухомлин) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капинус (Сухомлин) Ольга Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1879

Дата смерти

12.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1879

Отец: Сухомлин Семён

Мать: ?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Присяжная Матрёна Артёмовна

Отец ребёнка: Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Драная Ольга Артёмовна

Отец ребёнка: Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Бугай Агафья Артёмовна

Отец ребёнка: Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Смерть
12.01.1957
Похороны
Неизвестно
Кладбище Мандрыкино (16 шахта)
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