Драная (Капинус) Ольга Артёмовна
Место рождения
Дата рождения21.07.1901
Дата смерти21.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901
Рождение ребёнка
С 30.11.1923
Отец ребёнка: Драный Семён Феоктистович
Так же встречается дата рождения 1924г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1981
Запись номер 537. Причина смерти: Общий атеросклероз. Св-во о смерти III-НО № 327056 от 21.07.1981 Петровское отделение ЗАГСа г. Донецк Украинская СССР