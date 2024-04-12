Драная (Капинус) Ольга Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драная (Капинус) Ольга Артёмовна

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Место рождения

Малая Виска, Кіровоградська область

Дата рождения

21.07.1901

Дата смерти

21.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901

Отец: Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Мать: Капинус Ольга Семёновна

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
С 30.11.1923

Сын: Драный Иван Семёновия

Отец ребёнка: Драный Семён Феоктистович

Так же встречается дата рождения 1924г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драный Семён Феоктистович

Смерть
21.07.1981
Запись номер 537. Причина смерти: Общий атеросклероз. Св-во о смерти III-НО № 327056 от 21.07.1981 Петровское отделение ЗАГСа г. Донецк Украинская СССР
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