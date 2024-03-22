Капинус Артём Романович (или Николаевич)
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Присяжная Матрёна Артёмовна
Мать ребёнка: Капинус Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Драная Ольга Артёмовна
Мать ребёнка: Капинус Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Бугай Агафья Артёмовна
Мать ребёнка: Капинус Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капинус Ольга Семёновна
Смерть
Около 1932
Причина смерти: голод