Капинус Артём Романович (или Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Место рождения

Малая Виска, Кіровоградська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Присяжная Матрёна Артёмовна

Мать ребёнка: Капинус Ольга Семёновна

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Драная Ольга Артёмовна

Мать ребёнка: Капинус Ольга Семёновна

Малая Виска, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Бугай Агафья Артёмовна

Мать ребёнка: Капинус Ольга Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капинус Ольга Семёновна

Смерть
Около 1932
Причина смерти: голод
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