Присяжная (Капинус) Матрёна Артёмовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти11.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
13.07.1940
Дочь: Дольская Валентина Павловна
Отец ребёнка: Присяжный Павел Иванович
Свидетельство о рождении УА №735555. Запись за №1629 от 08.08.1940г . Петровка, Сталинская обл. Петровский райсовет ЗАГС
Рождение ребёнка
27.11.1941
Сын: Присяжный Александр Павлович
Отец ребёнка: Присяжный Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1977