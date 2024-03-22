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Присяжный Александр Павлович

Место рождения

Донецк

Дата рождения

27.11.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1941

Отец: Присяжный Павел Иванович

Мать: Присяжная Матрёна Артёмовна

Рождение ребёнка
07.08.1965

Сын: Присяжный Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Присяжная Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
06.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Присяжная Людмила Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Присяжная Людмила Филипповна

Смерть
Неизвестно
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