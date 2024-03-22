Присяжный Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения27.11.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1941
Рождение ребёнка
07.08.1965
Сын: Присяжный Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Присяжная Людмила Филипповна
Рождение ребёнка
06.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Присяжная Людмила Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно