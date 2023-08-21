Бугай (Капинус) Агафья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугай (Капинус) Агафья Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1915

Дата смерти

17.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915

Отец: Капинус Артём Романович (или Николаевич)

Мать: Капинус Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
12.07.1940

Дочь: Бугай Нина Васильевна

Отец ребёнка: Бугай Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
05.11.1948

Сын: Бугай Виталий

Отец ребёнка: Бугай Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Бугай Василий Сергеевич

Смерть
17.03.1991
Причина смерти: Центр. рак левого легкого
Похороны
Неизвестно
Кладбище Мандрыкина (16 шахта)
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