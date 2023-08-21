Бугай (Капинус) Агафья Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1915
Дата смерти17.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915
Рождение ребёнка
12.07.1940
Дочь: Бугай Нина Васильевна
Отец ребёнка: Бугай Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
05.11.1948
Сын: Бугай Виталий
Отец ребёнка: Бугай Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Бугай Василий Сергеевич
Смерть
17.03.1991
Причина смерти: Центр. рак левого легкого
Похороны
Неизвестно
Кладбище Мандрыкина (16 шахта)