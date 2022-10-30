Бугай Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1948
Дата смерти30.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948
Отец: Бугай Василий Сергеевич
Мать: Бугай Агафья Артёмовна
Бракосочетание
29.01.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.2022
Похороны
Неизвестно
Николаевское кладбище