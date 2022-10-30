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Бугай Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1948

Дата смерти

30.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948

Отец: Бугай Василий Сергеевич

Мать: Бугай Агафья Артёмовна

Бракосочетание
29.01.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2022
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище
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