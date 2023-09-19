Драный Иван Семёновия
Место рождения
Дата рожденияС 30.11.1923
Дата смерти25.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 30.11.1923
Так же встречается дата рождения 1924г.р.
Военная служба
Неизвестно
Призван Селидовским РВК Сталинской / Донецкой / обл.,УССР,рядовой стрелок 76 тбр. ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1196
Смерть
25.12.1943
УССР Запорожская обл. Участие в ВОВ. Пропал без вести.