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Драный Иван Семёновия

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

С 30.11.1923

Дата смерти

25.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 30.11.1923

Отец: Драный Семён Феоктистович

Мать: Драная (Капинус) Ольга Артёмовна

Так же встречается дата рождения 1924г.р.
Военная служба
Неизвестно
Призван Селидовским РВК Сталинской / Донецкой / обл.,УССР,рядовой стрелок 76 тбр. ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1196
Смерть
25.12.1943
УССР Запорожская обл. Участие в ВОВ. Пропал без вести.

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