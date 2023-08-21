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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1879

Дочь: Капинус Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Сухомлин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Семёновна

Отец ребёнка: Сухомлин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухомлин Федосей Семёнович

Отец ребёнка: Сухомлин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухомлин Моисей семёнович

Отец ребёнка: Сухомлин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Сухомлин Семён

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