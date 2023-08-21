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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1879
Дочь: Капинус Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Семёновна
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухомлин Федосей Семёнович
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухомлин Моисей семёнович
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Сухомлин Семён