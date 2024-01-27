Савельева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Мать: Савельева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Кобзаренко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Никитович

Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Савельев Василий Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Никитович

Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
1935

Сын: Савельев Иван Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев ?

Отец ребёнка: Савельев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Без Брака Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Иван Никитович

Смерть
Около 1980
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