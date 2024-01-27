Савельев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Савельев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2000