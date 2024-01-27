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Савельев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

После 1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Савельев Иван Никитович

Мать: Савельева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Галина Васильевна

Смерть
Около 2000
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