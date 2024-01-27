Савельев Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Иван Никитович

Савельев Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Савельев Никита Петрович

Мать: Савельева Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Кобзаренко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна

Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Савельев Василий Иванович

Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна

Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
1935

Сын: Савельев Иван Иванович

Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев ?

Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Без Брака Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Анна Васильевна

Смерть
Около 1975
Ставропольский край, с.Юца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close