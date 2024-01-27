Савельев Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Кобзаренко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна
Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
1926
Сын: Савельев Василий Иванович
Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна
Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев ?
Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Без Брака Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1975
Ставропольский край, с.Юца