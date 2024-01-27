Савельев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Василий Иванович

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Место рождения

Целинский район с.Ольшанка

Дата рождения

1926

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Савельев Иван Никитович

Мать: Савельева Анна Васильевна

Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
06.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Татьяна Григорьевна

Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Татьяна Григорьевна

Смерть
1970
г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 Широкая)
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