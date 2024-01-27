Савельев Василий Иванович
Место рожденияЦелинский район с.Ольшанка
Дата рождения1926
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Савельев Иван Никитович
Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
06.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Татьяна Григорьевна
Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 Широкая)