Кобзаренко (Савельева) Мария Ивановна
Место рожденияЦелинский район с.Ольшанка
Дата рожденияПосле 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1925
Отец: Савельев Иван Никитович
Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзаренко Николай
Ставропольский край, с.Юца
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзаренко Николай
Ставропольский край, с.Юца
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзаренко Николай
Смерть
Неизвестно
Ставропольский край, с.Юца