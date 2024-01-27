Кобзаренко (Савельева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзаренко (Савельева) Мария Ивановна

Место рождения

Целинский район с.Ольшанка

Дата рождения

После 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

Около 1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1925

Отец: Савельев Иван Никитович

Мать: Савельева Анна Васильевна

Целинский район с.Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзаренко Николай

Ставропольский край, с.Юца
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзаренко Николай

Ставропольский край, с.Юца
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзаренко Николай

Смерть
Неизвестно
Ставропольский край, с.Юца
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