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Савельева Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Савельева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Рева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Рождение ребёнка
15.11.1921

Сын: Савельев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Babashoff Василий Гурьевич

Смерть
Неизвестно
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