Савельева Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Савельева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Рева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич
Рождение ребёнка
15.11.1921
Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Babashoff Василий Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно