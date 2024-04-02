Купка (Бадилина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупка (Бадилина) Евдокия

Купка (Бадилина) Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1926

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926

Отец: Бадилин Петр

Мать: Бадилина Анна

Рождение ребёнка
31.10.1955

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Иван Кубко

Рождение ребёнка
18.02.1959

Дочь: Дроздова Анна

Отец ребёнка: Иван Кубко

Рождение ребёнка
08.04.1961

Сын: Купка Петр

Отец ребёнка: Иван Кубко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кубко

Работа или профессия
Неизвестно
Вили
фельдшер
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close