Купка (Бадилина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1926
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926
Отец: Бадилин Петр
Мать: Бадилина Анна
Рождение ребёнка
31.10.1955
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Иван Кубко
Рождение ребёнка
18.02.1959
Дочь: Дроздова Анна
Отец ребёнка: Иван Кубко
Рождение ребёнка
08.04.1961
Сын: Купка Петр
Отец ребёнка: Иван Кубко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кубко
Работа или профессия
Неизвестно
Вили
фельдшер
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище