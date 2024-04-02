Иван Кубко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кубко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1955

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Купка Евдокия

Рождение ребёнка
18.02.1959

Дочь: Дроздова Анна

Мать ребёнка: Купка Евдокия

Рождение ребёнка
08.04.1961

Сын: Купка Петр

Мать ребёнка: Купка Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купка Евдокия

Смерть
Неизвестно
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