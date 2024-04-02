Иван Кубко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1955
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Купка Евдокия
Рождение ребёнка
18.02.1959
Дочь: Дроздова Анна
Мать ребёнка: Купка Евдокия
Рождение ребёнка
08.04.1961
Сын: Купка Петр
Мать ребёнка: Купка Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купка Евдокия
Смерть
Неизвестно