(Купка) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Купка) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1955

Дата смерти

09.01.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1955

Отец: Иван Кубко

Мать: Купка Евдокия

Рождение ребёнка
14.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2017
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