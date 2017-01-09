(Купка) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1955
Дата смерти09.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1955
Отец: Иван Кубко
Мать: Купка Евдокия
Рождение ребёнка
14.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2017