Купка Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1961
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1961
Отец: Иван Кубко
Мать: Купка Евдокия
Рождение ребёнка
08.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999
Выкса
Причина смерти: Погиб автоавария