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Купка Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1961

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1961

Отец: Иван Кубко

Мать: Купка Евдокия

Рождение ребёнка
08.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
Выкса
Причина смерти: Погиб автоавария
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