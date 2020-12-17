Дроздова (Купка) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Купка) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1959

Дата смерти

17.12.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959

Отец: Иван Кубко

Мать: Купка Евдокия

Рождение ребёнка
05.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Николай

Рождение ребёнка
29.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Николай

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Смерть
17.12.2020
Причина смерти: инфаркт
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