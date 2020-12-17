Дроздова (Купка) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1959
Дата смерти17.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959
Отец: Иван Кубко
Мать: Купка Евдокия
Рождение ребёнка
05.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дроздов Николай
Рождение ребёнка
29.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дроздов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов Николай
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Смерть
17.12.2020
Причина смерти: инфаркт