Дроздов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Анна

Рождение ребёнка
29.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул
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