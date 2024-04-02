Дроздов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздова Анна
Рождение ребёнка
29.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Утонул