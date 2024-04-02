Бадилина (Осипова (Чапурина)) Анна
Место рожденияд. Туртапка
Дата рождения02.06.1892
Дата смерти15.07.1967
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1892
д. Туртапка
Рождение ребёнка
06.11.1917
Дочь: Манахова Клавдия
Отец ребёнка: Бадилин Петр
д.Туртапка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бадилин Михаил
Отец ребёнка: Бадилин Петр
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бадилин Иван
Отец ребёнка: Бадилин Петр
Рождение ребёнка
15.02.1926
Дочь: Купка Евдокия
Отец ребёнка: Бадилин Петр
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Астафьева Екатерина
Отец ребёнка: Бадилин Петр
Смерть
15.07.1967
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище