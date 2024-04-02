Бадилина (Осипова (Чапурина)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадилина (Осипова (Чапурина)) Анна

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Место рождения

д. Туртапка

Дата рождения

02.06.1892

Дата смерти

15.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1892

Отец: Чапурин (чипурнов) Григорий

Мать: Чапурина (чипурнова) Александра

д. Туртапка
Рождение ребёнка
06.11.1917

Дочь: Манахова Клавдия

Отец ребёнка: Бадилин Петр

д.Туртапка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бадилин Михаил

Отец ребёнка: Бадилин Петр

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бадилин Иван

Отец ребёнка: Бадилин Петр

Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Купка Евдокия

Отец ребёнка: Бадилин Петр

Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Астафьева Екатерина

Отец ребёнка: Бадилин Петр

Смерть
15.07.1967
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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