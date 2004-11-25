Астафьева (Бадилина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1929
Дата смерти25.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929
Отец: Бадилин Петр
Мать: Бадилина Анна
Рождение ребёнка
23.10.1950
Сын: Астафьев Михаил
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1954
Сын: Астафьев Валерий
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1956
Сын: Астафьев Александр
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2004