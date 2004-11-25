Астафьева (Бадилина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьева (Бадилина) Екатерина

Астафьева (Бадилина) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1929

Дата смерти

25.11.2004

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1950 г.р.
1954 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929

Отец: Бадилин Петр

Мать: Бадилина Анна

Рождение ребёнка
23.10.1950

Сын: Астафьев Михаил

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1954

Сын: Астафьев Валерий

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1956

Сын: Астафьев Александр

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
23.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
13.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Владимир Андреевич

Смерть
25.11.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close