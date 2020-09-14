Астафьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1956

Дата смерти

14.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1956

Отец: Астафьев Владимир Андреевич

Мать: Астафьева Екатерина

Рождение ребёнка
25.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.09.2020
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