Астафьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1956
Дата смерти14.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1956
Отец: Астафьев Владимир Андреевич
Мать: Астафьева Екатерина
Рождение ребёнка
25.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.09.2020