Астафьев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1950
Дата смерти22.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950
Отец: Астафьев Владимир Андреевич
Мать: Астафьева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище