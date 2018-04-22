Астафьев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1950

Дата смерти

22.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950

Отец: Астафьев Владимир Андреевич

Мать: Астафьева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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