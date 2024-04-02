Бадилин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадилин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Бадилин Петр

Мать: Бадилина Анна

Смерть
Неизвестно
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