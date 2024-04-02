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Бадилин Иван
Бадилин Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бадилин Петр
1892 г.р.
Мать
Бадилина (Осипова (Чапурина)) Анна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Бадилин Петр
Мать:
Бадилина Анна
Смерть
Неизвестно
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