Чапурина (Чипурнова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
02.06.1892
Дочь: Бадилина Анна
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
д. Туртапка
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чапурин Илья
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чапурин Алексей
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Мария
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий
Смерть
Неизвестно