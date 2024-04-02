Чапурина (Чипурнова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапурина (Чипурнова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1892

Дочь: Бадилина Анна

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

д. Туртапка
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чапурин Илья

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чапурин Алексей

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Осипов (чапурин) Василий

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Мария

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов (чапурин) Сергей

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов (чапурин) Иван

Отец ребёнка: Чапурин (чипурнов) Григорий

Смерть
Неизвестно
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