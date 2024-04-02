Осипов (Чапурин) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов (Чапурин) Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

09.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чапурин (чипурнов) Григорий

Мать: Чапурина (чипурнова) Александра

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Перова Вера

Мать ребёнка: Осипова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
09.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Михайловна

Смерть
09.10.1959
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