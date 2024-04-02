Осипов (Чапурин) Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти09.10.1959
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Перова Вера
Мать ребёнка: Осипова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Анна Михайловна
Смерть
09.10.1959