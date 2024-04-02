Перова (Осипова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Осипова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Осипов (чапурин) Василий

Мать: Осипова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Александр Михайлович

Смерть
2002
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