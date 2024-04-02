Перова (Осипова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Осипов (чапурин) Василий
Мать: Осипова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002