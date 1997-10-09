Осипова (Дыркова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1911
Дата смерти09.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Перова Вера
Отец ребёнка: Осипов (чапурин) Василий
Рождение ребёнка
27.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов (чапурин) Василий
Рождение ребёнка
09.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов (чапурин) Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1997