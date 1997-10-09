Осипова (Дыркова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Дыркова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1911

Дата смерти

09.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Перова Вера

Отец ребёнка: Осипов (чапурин) Василий

Рождение ребёнка
27.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов (чапурин) Василий

Рождение ребёнка
09.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов (чапурин) Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов (чапурин) Василий

Смерть
09.10.1997
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