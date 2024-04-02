Леонтьева (Осипова (Чапурина)) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Леонтьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Владимир
Отец ребёнка: Леонтьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьев Василий
Смерть
Неизвестно