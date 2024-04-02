Леонтьева (Осипова (Чапурина)) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Осипова (Чапурина)) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чапурин (чипурнов) Григорий

Мать: Чапурина (чипурнова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Леонтьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Владимир

Отец ребёнка: Леонтьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Василий

Смерть
Неизвестно
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