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Манахова (Бадилина) Клавдия

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Место рождения

д.Туртапка

Дата рождения

06.11.1917

Дата смерти

15.07.1998

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
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1949 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1917

Отец: Бадилин Петр

Мать: Бадилина Анна

д.Туртапка
Рождение ребёнка
07.01.1939

Дочь: Губкина Валентина

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Рождение ребёнка
13.08.1941

Дочь: Баландина Прасковья (Полина)

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Имя Полина придумал ее муж Баландин В.
Рождение ребёнка
09.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Туртапка
Рождение ребёнка
27.08.1949

Сын: Манахов Анатолий

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Рождение ребёнка
15.11.1953

Сын: Манахов Константин

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Рождение ребёнка
29.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манахов Михаил

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манахов Михаил

Место жительства
Неизвестно
ул. Советская, 69
Смерть
15.07.1998
д.Туртапка
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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