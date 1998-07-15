Манахова (Бадилина) Клавдия
Место рожденияд.Туртапка
Дата рождения06.11.1917
Дата смерти15.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1917
Отец: Бадилин Петр
Мать: Бадилина Анна
д.Туртапка
Рождение ребёнка
07.01.1939
Дочь: Губкина Валентина
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Рождение ребёнка
13.08.1941
Дочь: Баландина Прасковья (Полина)
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Имя Полина придумал ее муж Баландин В.
Рождение ребёнка
09.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Туртапка
Рождение ребёнка
27.08.1949
Сын: Манахов Анатолий
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Рождение ребёнка
15.11.1953
Сын: Манахов Константин
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Рождение ребёнка
29.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манахов Михаил
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манахов Михаил
Место жительства
Неизвестно
ул. Советская, 69
Смерть
15.07.1998
д.Туртапка
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище