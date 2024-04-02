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Манахов Михаил

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Место рождения

д.Туртапка

Дата рождения

25.10.1918

Дата смерти

31.05.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
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1949 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1918

Отец: Манахов Михаил

Мать: Манахова Параскева

д.Туртапка
Рождение ребёнка
07.01.1939

Дочь: Губкина Валентина

Мать ребёнка: Манахова Клавдия

Рождение ребёнка
13.08.1941

Дочь: Баландина Прасковья (Полина)

Мать ребёнка: Манахова Клавдия

Имя Полина придумал ее муж Баландин В.
Военная награда
26.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
09.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манахова Клавдия

Туртапка
Рождение ребёнка
27.08.1949

Сын: Манахов Анатолий

Мать ребёнка: Манахова Клавдия

Рождение ребёнка
15.11.1953

Сын: Манахов Константин

Мать ребёнка: Манахова Клавдия

Рождение ребёнка
29.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манахова Клавдия

с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манахова Клавдия

Смерть
31.05.1959
с.Туртапка Выксунский район Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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