Манахов Михаил
Место рожденияд.Туртапка
Дата рождения25.10.1918
Дата смерти31.05.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1918
Отец: Манахов Михаил
Мать: Манахова Параскева
д.Туртапка
Рождение ребёнка
07.01.1939
Дочь: Губкина Валентина
Мать ребёнка: Манахова Клавдия
Рождение ребёнка
13.08.1941
Дочь: Баландина Прасковья (Полина)
Мать ребёнка: Манахова Клавдия
Имя Полина придумал ее муж Баландин В.
Военная награда
26.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
09.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манахова Клавдия
Туртапка
Рождение ребёнка
27.08.1949
Сын: Манахов Анатолий
Мать ребёнка: Манахова Клавдия
Рождение ребёнка
15.11.1953
Сын: Манахов Константин
Мать ребёнка: Манахова Клавдия
Рождение ребёнка
29.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манахова Клавдия
с.Туртапка Выксунский район Горьковская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манахова Клавдия
Смерть
31.05.1959
с.Туртапка Выксунский район Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище