Манахова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Манахов Николай

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Харитонова Мария

Отец ребёнка: Манахов Михаил

д. Туртапка
Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Манахов Михаил

Отец ребёнка: Манахов Михаил

д.Туртапка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манахов Андрей

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манахов Константин

Отец ребёнка: Манахов Михаил

Смерть
10.04.1937
Решное
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