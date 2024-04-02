Манахова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Манахов Николай
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Харитонова Мария
Отец ребёнка: Манахов Михаил
д. Туртапка
Рождение ребёнка
25.10.1918
Сын: Манахов Михаил
Отец ребёнка: Манахов Михаил
д.Туртапка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манахов Андрей
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манахов Константин
Отец ребёнка: Манахов Михаил
Смерть
10.04.1937
Решное