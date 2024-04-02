Манахов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Манахов Михаил

Мать: Манахова Параскева

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Голованова Вера

Мать ребёнка: Манахова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Манахов Вениамин

Мать ребёнка: Манахова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Манахов Василий

Мать ребёнка: Манахова Мария Ивановна

Смерть
1963
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