Манахов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Манахов Михаил
Мать: Манахова Параскева
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Голованова Вера
Мать ребёнка: Манахова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Манахов Вениамин
Мать ребёнка: Манахова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Манахов Василий
Мать ребёнка: Манахова Мария Ивановна
Смерть
1963