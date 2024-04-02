Манахов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанахов Михаил

Манахов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манахов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Манахов Николай

Мать ребёнка: Манахова Параскева

Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Харитонова Мария

Мать ребёнка: Манахова Параскева

д. Туртапка
Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Манахов Михаил

Мать ребёнка: Манахова Параскева

д.Туртапка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манахов Андрей

Мать ребёнка: Манахова Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манахов Константин

Мать ребёнка: Манахова Параскева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close