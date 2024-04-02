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Харитонова (Манахова) Мария

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Место рождения

д. Туртапка

Дата рождения

25.10.1909

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909

Отец: Манахов Михаил

Мать: Манахова Параскева

д. Туртапка
Крещение
26.10.1909
Восприемники: Николай Михайлович Манахов, Пелагея Стефановна Харитонова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Иван

Отец ребёнка: Харитонов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукарина Елизавета

Отец ребёнка: Харитонов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Алексей Андреевич

Смерть
1962
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