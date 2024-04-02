Харитонова (Манахова) Мария
Место рожденияд. Туртапка
Дата рождения25.10.1909
Дата смерти1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909
Отец: Манахов Михаил
Мать: Манахова Параскева
д. Туртапка
Крещение
26.10.1909
Восприемники: Николай Михайлович Манахов, Пелагея Стефановна Харитонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Иван
Отец ребёнка: Харитонов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукарина Елизавета
Отец ребёнка: Харитонов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962