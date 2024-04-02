Кукарина (Харитонова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарина (Харитонова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Алексей Андреевич

Мать: Харитонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукарин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукарин Василий

Смерть
Неизвестно
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