Манахова (Козлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахова (Козлова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Голованова Вера

Отец ребёнка: Манахов Николай

Рождение ребёнка
1929

Сын: Манахов Вениамин

Отец ребёнка: Манахов Николай

Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Манахов Василий

Отец ребёнка: Манахов Николай

Смерть
21.09.1971
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