Манахова (Козлова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Голованова Вера
Отец ребёнка: Манахов Николай
Рождение ребёнка
1929
Сын: Манахов Вениамин
Отец ребёнка: Манахов Николай
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Манахов Василий
Отец ребёнка: Манахов Николай
Смерть
21.09.1971