Голованова (Манахова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Манахов Николай
Мать: Манахова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Николай
Отец ребёнка: Голованов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Вячеслав
Отец ребёнка: Голованов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Юрий
Отец ребёнка: Голованов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Владимир
Отец ребёнка: Голованов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голованов Федор
Смерть
Неизвестно