Голованова (Манахова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Манахова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Манахов Николай

Мать: Манахова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Николай

Отец ребёнка: Голованов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Вячеслав

Отец ребёнка: Голованов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Юрий

Отец ребёнка: Голованов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Владимир

Отец ребёнка: Голованов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Федор

Смерть
Неизвестно
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