Голованов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Николай

Мать ребёнка: Голованова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Вячеслав

Мать ребёнка: Голованова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Юрий

Мать ребёнка: Голованова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Владимир

Мать ребёнка: Голованова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Вера

Смерть
Неизвестно
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