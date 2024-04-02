Голованов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Николай
Мать ребёнка: Голованова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Вячеслав
Мать ребёнка: Голованова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Юрий
Мать ребёнка: Голованова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Владимир
Мать ребёнка: Голованова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голованова Вера
Смерть
Неизвестно