Баландина (Манахова) Прасковья (Полина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландина (Манахова) Прасковья (Полина)

Баландина (Манахова) Прасковья (Полина)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1941

Дата смерти

08.12.2017

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941

Отец: Манахов Михаил

Мать: Манахова Клавдия

Имя Полина придумал ее муж Баландин В.
Бракосочетание
1961

Муж: Баландин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Владимир Васильевич

Смерть
08.12.2017
г.Выкса Нижегородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close