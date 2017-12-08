Баландина (Манахова) Прасковья (Полина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1941
Дата смерти08.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1941
Отец: Манахов Михаил
Мать: Манахова Клавдия
Имя Полина придумал ее муж Баландин В.
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
14.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баландин Владимир Васильевич
Смерть
08.12.2017
г.Выкса Нижегородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище